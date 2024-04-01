تامر حسني يعلن مشاركة هنا الزاهد فيلمه الجديد ري ستارت

أعلن الفنان تامر حسني عن انضمام الفنانة هنا الزاهد لأبطال فيلمه الجديد ري ستارت والذى بدأ التحضير له منذ فترة.



ونشر تامر حسني صورة تجمعه بهنا الزاهد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: راجعينلكم تاني ان شاء الله بدم جديد جداً استنونا في ((ري ستارت))

انضمام محمد ثروت لفيلم تامر حسني

وكان تامر حسني قد أعلن أول أمس عن انضمام محمد ثروت لنجوم الفيلم وكتب على صفحته: انتظرونا ان شاء الله في ري ستارت، اعتقد الصوره قايله كل حاجه.



وعلق ثروت على الصورة أيضا قائلا: اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانيه خلاااااااص. مع تامر حبيب قلبي فيلم ريستارت بإذن الله نكسر الدنيا و نعمل حاجه تسعد الناس ... اخيرا و بعد طول انتظار ، لقد هرمنا من اجل تلك اللحظه

تامر حسني ورامي صبري

وأعلن تامر حسني عن تعاون جديد بينه وبين رامي صبري ونشر الفنان تامر حسنى صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، وظهر فيها من داخل الاستوديو الخاص به برفقة الفنان رامى صبرى.

وكشف تامر حسنى عن تحضير عمل فنى جديد يجمعه برامى صبرى وكتب: شغالين أهو يا حبايب قلبى أنا وأبو الروم.. دعواتكم".