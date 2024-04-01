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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إنجازات الرئيس.. إنفاق 689.2 مليار جنيه على الصحة خلال الـ10 سنوات الماضية

صدى البلد

بين الأمل والتفاؤل.. يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة وطن في فترة رئاسية ثالثة يكرس فيها جهوده لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار جمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بآفاق أرحب نحو المستقبل.

 

ومنذ اليوم الأول من حكمه، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الدميقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، تعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

 

وقد تحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر.


و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير الإنفاق على قطاع الصحة خلال الـ 10 سنوات الماضية، بحسب بيانات صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

الإنفاق على الصحة


بلغت قيمة إنفاق الدولة على الصحة 689.2 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية:
• 32.7 مليار جنيه عام 2013 / 2014.
• 42.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 29.5%.
• 45 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.
• 48.9 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%.
• 54.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.
• 61.8 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.
• 73.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.
• 93.5 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.
• 108.8 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.
• 128.1 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.

الصحة الانفاق علي الصحة إصلاح الاقتصاد الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية ثالثة

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