عماد الدين حسين: استكمال مشاريع الدولة المصرية مع تنصيب السيسي لولاية جديدة

انتقال عدد كبير من الوزراء إلى العاصمة الإدارية وممارسة المهام الفعلية للعمل من العاصمة.

قال الكاتب "عماد الدين حسين" عضو مجلس الشيوخ، حركة الانتقال إلى العاصمة الإدارية هي استكمال مشاريع الدولة المصرية مع تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة، وكذلك انتقال عدد كبير من الوزراء إلى العاصمة الإدارية وممارسة المهام الفعلية للعمل من العاصمة.



وأكد "عماد الدين حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الزحمة المعتادة في شوارع القاهرة ووسط المدينة سوف يقل كثيرا بعد النقل للعاصمة الإدارية خصوصا في استقبال والزيارات المتكررة من الضيوف والوزراء الأجانب وسوف يشعر بها المواطن.





وأشار "عماد الدين حسين"، اننا نرتكز في بقعة واحدة وان مصر كبيرة جدا فهي محاولة من الدولة المصرية للتخفيف من الازدحام والتكدس في مكان واحدٍ وتوفير فرص اكبر واوسع للحد من الكثافة العالية وازدحام السيارات والشوارع الرئيسية وهدف العاصمة الإدارية الخروج من الضيق والانتقال لإعمار جديد وبداية جديدة للانطلاق للمشاريع والمعمار المتميز للجميع وايضا شبكة مواصلات تربطها ببعض.