عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى: شوبير تألق بشكل رائع مع الأهلي أمام سيمبا.. وكوكا لاعب واعد

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير

أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي و الزمالك السابق، أن مستوى الأهلي ليس في أفضل حالاته حاليًا، والثلاثي الهجومي بعيدين عن المستوى المعهود خصوصا حسين الشحات وبيرسي تاو وبجوارهم المهاجم سواء موديست أو كهربا، ولا يبذلوا أقصى طاقة لديهم، وهو أمر مقلق، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر حاليًا في مرحلة الحسم ويحتاج لتركيز لاعبيه وأن يكونوا في أعلى فورمة فنية، واستغلال كل الفرص المتاحة.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي استغل أحد الفرص القليلة أمام سيمبا واستطاع تسجيل هدف الفوز، ومصطفى شوبير معنوياته أصبحت عالية بعدما انضم لمنتخب مصر مؤخرًا".

وأضاف: "فريق سيمبا اتيحت له خمس فرص محققة، و مصطفى شوبير تألق وكان رد فعله جيد، ولكن هذه الأمور مقلقة أيضًا، خصوصا أن النادي التنزاني ليس قويًا بدرجة كبيرة، ولكنه يريد السير على خطى صنداونز ويلعب كرة قدم مختلفة بغض النظر عن المكسب".

وواصل: "الغيابات بالطبع مؤثرة مثل إمام عاشور وديانج، ولكن كوكا لاعب جيد ومتطور، وهناك بعض الأمور الغريبة من جانب كولر، ولا أعرف سر انقلابه على كهربا والاعتماد على أنتوني موديست بشكل أساسي في المباريات الأخيرة".

وأكمل: "لدي شعور بأن هناك رغبة في الاعتماد على موديست من أجل تقييمه فنيا بشكل جيد، خصوصا أنه يحصل على راتب كبير، الجهاز الفني يريد تقييمه جيدًا من أجل حسم موقفه قبل نهاية الموسم سواء بالبقاء أو الرحيل، ولكن حتى الآن لا أرى أنه إضافة كبيرة للفريق".

حسن مصطفي النادي الأهلي الزمالك الأهلى سيمبا مصطفى شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

صرف معاشات أبريل 2024 خلال ساعات | مفاجأة قبل إجازة عيد الفطر

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

موضوعات متعلقة

نجم الكرة المصرية السابق: أداء الزمالك أمام مودرن فيوتشر غير مقنع

إعلامي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع روستوف الروسي لضم إياد العسقلاني

إعلامي يكشف مفاجأة في عقد عمرو السولية الجديد مع الأهلي

مفاجأة بشأن تجديد علي معلول للنادى الأهلي

إعلامي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي بشأن صفقة بلعيد

لاعب الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ كولر للتغلب على سيمبا في مباراة العودة

ضياء السيد: كولر أدار مباراة سيمبا بشكل جيد.. ومصطفى شوبير حارس متميز

لاعب الزمالك السابق: استبعاد لاعبي القلعة البيضاء من المنتخب لغز كبير

ترشيحاتنا

عرقلة السوق العالمي.. الصين تعارض بقوة القيود الأمريكية على أشباه الموصلات

قطارات عيد الفطر الإضافية تحل أزمة السفر على خط القاهرة/أسوان.. اعرف المواعيد

هل جماع الزوجة أو تقبيلها يفسد الاعتكاف أم ينقص الثواب.. الإفتاء تجيب

"الأهرام": القوى الإقليمية والدولية تهتم بالتشاور مع مصر حول تسوية الأزمات المختلفة

صرف معاشات أبريل 2024 خلال ساعات | مفاجأة قبل إجازة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة ومكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل بظهورها| شاهد

عباءة أنيقة.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ