حسن مصطفى: شوبير تألق بشكل رائع مع الأهلي أمام سيمبا.. وكوكا لاعب واعد

أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي و الزمالك السابق، أن مستوى الأهلي ليس في أفضل حالاته حاليًا، والثلاثي الهجومي بعيدين عن المستوى المعهود خصوصا حسين الشحات وبيرسي تاو وبجوارهم المهاجم سواء موديست أو كهربا، ولا يبذلوا أقصى طاقة لديهم، وهو أمر مقلق، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر حاليًا في مرحلة الحسم ويحتاج لتركيز لاعبيه وأن يكونوا في أعلى فورمة فنية، واستغلال كل الفرص المتاحة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي استغل أحد الفرص القليلة أمام سيمبا واستطاع تسجيل هدف الفوز، ومصطفى شوبير معنوياته أصبحت عالية بعدما انضم لمنتخب مصر مؤخرًا".

وأضاف: "فريق سيمبا اتيحت له خمس فرص محققة، و مصطفى شوبير تألق وكان رد فعله جيد، ولكن هذه الأمور مقلقة أيضًا، خصوصا أن النادي التنزاني ليس قويًا بدرجة كبيرة، ولكنه يريد السير على خطى صنداونز ويلعب كرة قدم مختلفة بغض النظر عن المكسب".

وواصل: "الغيابات بالطبع مؤثرة مثل إمام عاشور وديانج، ولكن كوكا لاعب جيد ومتطور، وهناك بعض الأمور الغريبة من جانب كولر، ولا أعرف سر انقلابه على كهربا والاعتماد على أنتوني موديست بشكل أساسي في المباريات الأخيرة".

وأكمل: "لدي شعور بأن هناك رغبة في الاعتماد على موديست من أجل تقييمه فنيا بشكل جيد، خصوصا أنه يحصل على راتب كبير، الجهاز الفني يريد تقييمه جيدًا من أجل حسم موقفه قبل نهاية الموسم سواء بالبقاء أو الرحيل، ولكن حتى الآن لا أرى أنه إضافة كبيرة للفريق".