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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع روستوف الروسي لضم إياد العسقلاني

إياد العسقلاني لاعب
إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي

قال الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، للحصول على خدماته.

 

وتابع هشام خلال قناته على "يوتيوب"، أن الأهلي لن يكتفي بضم بلعيد في خط الدفاع، ولكن سوف يتم ضم عنصر محلي آخر، ولكن لم يتم الاستقرار على اسم محدد حتى الآن رغم وجود بعض الترشيحات.

 

واختتم أمير هشام: "الأهلي لم يفتح أي خطوط اتصال أو مفاوضات مع نادي روستوف الروسي، لضم إياد العسقلاني مدافع الفريق، ولم يتم التفاوض مع اللاعب نفسه كما تردد".

محمود الخطيب زين الدين بلعيد إياد العسقلاني النادي الأهلي الأهلى نادي روستوف الروسي

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