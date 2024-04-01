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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم عفيفي يهنئ حمدي الميرغني بعيد ميلاده

كريم عفيفي وحمدي
كريم عفيفي وحمدي الميرغني

حرص الفنان كريم عفيفي على تهنئة صديقه الفنان حمدي الميرغني بعيد ميلاده والذى يوافق اليوم 1 من إبريل.

ونشر كريم صورة من مسلسلهما الجديد للأذكياء فقط على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: كل سنة وانت طيب وسعيد وناجح يا حمود يا طيب عقبال ١٠٠ سنة #بحبك_يا_صاحبي 

 

وكان من المفترض ان يتم عرض مسلسل للاذكياء فقط خلال موسم رمضان الحالى إلا أنه تم تأجيله بسبب عدم استكمال تصويره فى الوقت المحدد.

 ويجسد شخصية طالب جامعي يقع في حب “رنا رئيس”، ويبحث عن علاج لمرض نادر، خلال إطار كوميدي. 

أبطال مسلسل للأذكياء فقط 

مسلسل للأذكياء فقط بطولة حمدي الميرغني، كريم عفيفي، رنا رئيس، ريم سامي، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

 

وشارك كريم عفيفي في الموسم الرمضاني الماضي بأكثر من عمل، منها جت سليمة، بطولة دنيا سمير غانم تأليف كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.

 

وينتظر كريم عفيفي خلال الفترة القادمة عرض فيلم أصل الحكاية، تأليف وإخراج محمد أمين ويشارك فيه شيري عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، يوسف عثمان، هالة فاخر، محمود حافظ، محمد ثروت، عابد عناني وآخرين. 

 

آخر أعمال كريم عفيفي الدرامية 


يذكر أن آخر أعمال كريم عفيفي  مسلسل رمضان كريم 2، بطولة سيد رجب تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج أحمد السبكي، وشارك في العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم بيومي فؤاد، محمد لطفي، صبري فواز، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، أحمد صيام، ويزو، إسماعيل فرغلي وآخرين.

 

 

الفنان كريم عفيفي حمدي الميرغني للأذكياء فقط

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