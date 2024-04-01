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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادية شكري عن جودر: من حظي أكون مع مخرج فاهم

الفنانة نادية شكري
الفنانة نادية شكري

قالت الفنانة نادية شكري، إنها ظهرت كضيفة شرف في عملين هذا العام هما فيلم 404 مع منى زكي، ومسلسل وجودر في رمضان مع ياسر جلال، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بنجاح مسلسل جودر، ولكن ليس بهذا الشكل من ردود الفعل الكبيرة.


وأضافت " شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى: "أحترام المخرج إسلام خيري والنجم ياسر جلال في المقابلة بتاعتهم وإحساسك أنك داخل على ناس تقديرك وحبك مع كل حد في المكان ويحسسك بالراحة وقيمتك وده خلاني أمثل وأنا رافعه أيدي".


وتابعت: "قابلت ناس حسستني الدنيا بخير وناس زمان في منهم دلوقتي والدور كان صعب وفي ناس علقت وافتكروا أني صلعة ولكن هي متركبة بعبقرية واللبس وكل حاجة في المسلسل معمولة بدقة".

نادية شكرى جودر منى زكى ياسر جلال فيلم 404

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