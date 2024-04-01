عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من الغندور على أفشة وحسين الشحات

الغندور
الغندور

علق خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، علي أن محمد مجدي «أفشة»،لاعب النادي الأهلي، غير مؤثر مع منتخب مصر.
 

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية : "أفشة، مع منتخب مصر غير مؤثر، هو ومحمد شريف»، مضيفًا: «أفشة، ممكن تلاقيه في مباراة الزمالك متفوق، لأن الزمالك يلعب كرة هجومية ولاعبيه غير ملتزمين دفاعيًا، لذلك يجد أفشة، مساحات كبيرة ويستلم الكرة بدون ضغط".
 

وأضاف: "أفشة، مش قوي دفاعيًا ولكن يجيد تمرير الكرة بشكل جيد لو مش مضغوط عليه".
 

وأشار: " حسين الشحات، لاعب الأهلي حتى الآن لم يثبت أنه لاعب دولي هو لاعب دوري»، مضيفًا: «من الطبيعي أن يفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا كل عام، لضعف مستوى الفرق المشاركة في البطولة ".

ابطال افريقيا الزمالك الشحات النادي الأهلي حسين الشحات لاعب الأهلي دورى أبطال إفريقيا فوز الأهلي لاعب النادي الاهلي محمد مجدى افشة نجم الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

صرف معاشات أبريل 2024 خلال ساعات | مفاجأة قبل إجازة عيد الفطر

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

ترشيحاتنا

متى تكون ليلة القدر.. وما علاماتها؟

جيش الاحتلال يعلن انتهاء عملية استمرت أسبوعين في مجمع الشفاء بغزة

الدفاع المدني الفلسطيني: قوات الاحتلال خلفت دمارا هائلا في مجمع الشفاء الطبي

عرقلة السوق العالمي.. الصين تعارض بقوة القيود الأمريكية على أشباه الموصلات

قطارات عيد الفطر الإضافية تحل أزمة السفر على خط القاهرة/أسوان.. اعرف المواعيد

هل جماع الزوجة أو تقبيلها يفسد الاعتكاف أم ينقص الثواب.. الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تشعل السوشيال ميديا

عباءة ومكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل بظهورها| شاهد

عباءة أنيقة.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ