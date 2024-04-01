الحق اشتريه..أرخص موبايل سامسونج في مصر

مع ازدياد الطلب على الهواتف الذكية، يبحث الكثير من الناس عن أفضل هاتف بسعر مناسب ، تقدم شركة سامسونج مجموعة واسعة من الهواتف الذكية بأسعار تناسب جميع الفئات، ونستعرض في هذا التقرير أرخص موبايل سامسونج في مصر، وهو هاتف Galaxy A04s:

مواصفات هاتف Galaxy A04s:

• الشاشة: شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة HD+.

• المعالج: معالج Exynos 850 ثماني النواة.

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 4 جيجابايت.

• مساحة التخزين: 64 جيجابايت (مع إمكانية التوسيع عبر بطاقة microSD).

• الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

• الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 5 ميجابكسل.

• البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

• نظام التشغيل: Android 12 Go Edition.

• السعر: يبدأ من 7000 جنيه مصري.

مميزات هاتف Galaxy A04s:

• السعر المنخفض: يعتبر هاتف Galaxy A04s من أرخص الهواتف الذكية في السوق.

• البطارية القوية: يتمتع الهاتف ببطارية قوية تدوم طويلاً.

• نظام التشغيل Android Go Edition: نظام التشغيل Android Go Edition خفيف الوزن ومناسب للهواتف ذات المواصفات المتواضعة.

• الكاميرا الثلاثية: يمتلك الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل.

عيوب هاتف Galaxy A04s:

• المعالج الضعيف: لا يُعد المعالج مناسبًا للألعاب الثقيلة أو المهام المتطلبة.

• مساحة التخزين الصغيرة: مساحة التخزين الداخلية صغيرة، ولكن يمكن توسيعها باستخدام بطاقة microSD.

• الكاميرا المتواضعة: الكاميرا الأمامية والخلفية متواضعتان ولا تقدم جودة عالية للصور.

في الختام:

يعتبر هاتف Galaxy A04s خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر منخفض وجودة عالية.

ولكن إذا كنت تبحث عن هاتف بكاميرا قوية أو معالج قوي، فهذا الهاتف قد لا يكون مناسبًا لك.

ملاحظة: قد تختلف الأسعار حسب المنطقة والموزع.