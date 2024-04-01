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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدء جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل بالخصوص لطلب فدية من أهله

محكمة
محكمة

تنظر اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفل سيف هشام رجب بدائرة قسم شرطة الخصوص لطلب فدية قدرها 100 ألف جنيه من أسرته. 


وكانت بداية الواقعة عندما حرر شخص يدعى هشام رجب، تاجر أراض يقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بلاغا في قسم شرطة الخصوص يفيد بتغيب صغيره سيف، طالب يبلغ من العمر 11 عاما وأن أحد الأشخاص من الجيران رأى نجله أثناء سيره مع شخص كان يعمل معه في وقت سابق يقيم في نطاق دائرة القسم.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة الصغير داخل الشقة السكنية محل إقامة المتهم وملقى بجواره حبل استخدمه المتهم “أحمد . س ” في شنقه لطلب فدية مالية من أسرته. 


وتم إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم على ذمة التحقيقات وأحالته لمحكمة الجنايات.

محاكمة محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة الخصوص قسم شرطة الخصوص

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