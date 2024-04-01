نتنياهو يستفيق من عملية جراحية "ناجحة" على وقع الهوس باجتياح رفح|شاهد

قال الجراح الإسرائيلي إيلون بيكارسكي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ بالتعافي، إثر خضوعه في وقت متأخر من ليل الأحد لعملية فتق جراحية، في مستشفى هاداسا في عين كارم في القدس.

وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

اندلاع أوسع مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة الإسرائيلية

ووفقاً للتقرير،كان مكتب نتنياهو قال إن الفتق تم اكتشافه خلال خضوع نتنياهو لفحص روتيني أجري له يوم السبت. وقال مدير الجراحة العامة في مستشفى هاداسا، إيلون بيكارسكي، إن نتنياهو قد استيقظ بعد العملية وتحدث إليه وإنه يتعافى.

وتزامن إجراء نتنياهو للعملية مع اندلاع أوسع مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة الإسرائيلية، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي.

ويطالب المحتجون الحكومة بوقف إطلاق النار في غزة، وعقد صفقة تبادل للأسرى، من أجل إطلاق سراح حوالي مئة رهينة إسرائيلية تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في القطاع، كما يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة.