عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الذهب اليوم الاثنين.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد"  لقرائه، خدمة التعرف على أسعار  الذهب اليوم الاثنين 1-4-2024، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".

 

الذهب اليوم في مصر
 

وسجّل سعر  الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3514.25 جنيه للبيع و 3485.75 جنيه للشراء، بحيث ارتفعت الأسعار بنحو 5.75 جنيها.

 

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 3075 جنيها للبيع و 3050 جنيه للشراء، حيث ارتفعت أسعار العيار بنحو 5 جنيها.

 

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. وهذه قيمته في مصر على مستوى جميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2635.75 جنيه للبيع و 2614.25 جنيها للشراء، و ربح العيار نحو 4.25 جنيه.


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2050 جنيها للبيع و 2033.25 جنيه للشراء، حيث صعدت أسعاره بنحو 3.25 جنيهات.

 

سعر الذهب اليوم في مصر
 

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 24600 جنيه للبيع و 24400 جنيه للشراء، وسجل ارتفاعًا يقدر بنحو 40 جنيهًا.


والأونصة حوالي 2259  دولارًا للبيع و 2258  دولارًا للشراء بانخفاض نحو 2 دولار.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة
 

تختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


أسعار الذهب اليوم فى مصر
 

تُعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلاً عن المستثمرين؛ نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا
 

يُعد  الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالمياً: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

ارتفاع الذهب اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب اليوم الاثنين الذهب عيار 18 الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في القاهرة والمحافظات

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

ترشيحاتنا

وزير النقل: دعم أسطول القابضة للنقل البحري والبري بـ100 أتوبيس جديد

شبانة: كنت أتمنى أن يفسر بيراميدز قصة رمضان صبحي بوضوح

الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال حرق كل مباني مجمع الشفاء.. ويصعب التعامل مع الجثث

من قال ببدعة الصلاة على النبي في استراحة التراويح.. الإفتاء ترد

شاهد.. شرطة الاحتلال تعتقل شقيقة زعيم حماس إسماعيل هنية

بالقانون .. حظر تصدير المواد الخطرة دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المطاعم.. سر عمل شاورما الدجاج السوري

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تشعل السوشيال ميديا

عباءة ومكياج لافت.. منة عرفة تثير الجدل بظهورها| شاهد

عباءة أنيقة.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ