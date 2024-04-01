اليوم.. الفنان الإماراتي حبيب غلوم ضيف برنامج "حبر سري"

يحل الفنان الإماراتي حبيب غلوم ضيف أسما إبراهيم في برنامج حبر سري بموسمه الثامن، على شاشة قناة القاهرة والناس.

ويعلق حبيب غلوم على الانتقادات التي طالته بسبب فارق العمر بينه وبين زوجته الفنانة البحرينية هيفاء حسين، موضحًا حقيقة الأنباء المتداولة حول انفصاله عن زوجته الأولى.

كما يتحدث عن خلافه مع الشاعر اللبناني فارس إسكندر والفنان القطري غانم السليطي.

يذاع برنامج “حبر سري” الموسم الثامن الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم ومن اخراج ميلاد أبي رعد في تمام الساعة 6:10 مساءً عقب صلاة المغرب وتعاد الساعة الثانية والسابعة والنصف صباحًا، على شاشة قناة القاهرة والناس.