إعلام عبري: إسرائيل قررت الانفتاح على أفكار الوسطاء لعودة سكان شمال غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، منح الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد، دافيد برنياع، صلاحيات أوسع للتوصل لاتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس.

ووفقا للهيئة الإسرائيلية، فقد قررت حكومة الحرب الإسرائيلية الانفتاح على أفكار الوسطاء لعودة السكان الفلسطينيين لشمال قطاع غزة.



وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انتهاء عمليته في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، مع مغادرة جميع القوات المنطقة.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، خلال الغارة، التي بدأت في 18 مارس، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات اعتقلت حوالي 900 مشتبه به، تأكد أن أكثر من 500 منهم من أعضاء حماس، وقتلوا أكثر من 200 مقاتل؛ مدعيا أنه كان من بين القتلى والمحتجزين كبار القادة في حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.