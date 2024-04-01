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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مشاجر عنيفة بين مجموعة فتيات تعدين على بعضهن بالضرب المبرح وشد الشعر والتراشق بالالفاظ  داخل أحد كافيهات التجمع الخامس.

خناقة فتيات التجمع الخامس

وظهر في الفيديو بعض الفتيات أثناء قيامهن بضرب بعضهما البعض ضرب مبرح وعنيف، وظهر فتاتان تقومان بشد شعور بعضهما مع التلفظ بالشتائم والسباب لبعضهما البعض، وسط وجود عدد كبير من الأشخاص في الفيديو.

وأظهر الفيديو مساعدة بعض الفتيات الأخريات في وقف المشاجرة بين الفتاتين، بينما قام البعض الأخر بالتدخل للدفاع عن طرف واحد من النزاع، حتي قام مسئولو الكافيه الشهير بالتدخل لفض النزاع.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

التجمع الخامس مشاجرة فتيات التجمع

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