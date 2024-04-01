استكمال مشروعات الصرف الصحي لمنطقتي "الصفا وعرب العوامر" بتكلفة 94 مليون جنيه بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،عن بدء استكمال أعمال تنفيذ مشروعي صرف صحي منطقتي بني غالب الصناعية "الصفا" بمركز أسيوط ومنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب وذلك بتكلفة بلغت 94 مليون جنيه وذلك بعد توقيع العقد بين المحافظة وشركة المقاولون العرب طبقًا للبروتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف التواصل مع المستثمرين في مواقع الإنتاج والعمل على تنمية تلك المناطق وتطويرها والنهوض بها لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة .

جاء ذلك خلال لقائه مع كل من المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندسة ايمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني ومنار غالي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.



وأشار المحافظ إلى أن مشروع محطة الصرف الصحي ببني غالب منطقة "الصفا" الصناعية التابعة لمركز أسيوط الجاري تنفيذها يبلغ تكلفتها التقديرية 213 مليون جنيه وفقًا لآخر أمر إسناد بطاقة 18 ألف م3/يوم، حيث يتكون المشروع من 4 محطة رفع رئيسية وشبكة انحدار بطول 310 كم وخطوط طرد بطول 8 كم وبالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل ومحطة رفع للزراعة وغابة شجرية بمساحة 700 فدان وتم توقيع عقد مع شركة المقاولون العرب لاستكمال الأعمال بالمنطقة بقيمة 39 مليون و75 ألف جنيه وجاري البدء في استكمال الأعمال والانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لخدمة الاستثمار بالمحافظة بالإضافة إلى استكمال مشروع محطة الصرف الصحي بعرب العوامر بمركز أبنوب الجاري تنفيذها بتكلفة 280 مليون جنيه بطاقة 28 ألف م3/يوم لخدمة المدينة الصناعية بمنطقة عرب العوامر بالكامل حيث تتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية ومحطة مياه منتقاه ومحطة رفع الغابة الشجرية بالإضافة إلى خطوط شبكات بطول 40 كم وتم توقيع العقد مع شركة المقاولون العرب لاستكمال الأعمال بالمنطقة بقيمة 55 مليون و124 ألف جنيه.



وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي وترفيق بعض المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وتذليل العقبات أمام المستثمرين وفقًا للامكانات المتاحة والعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجههم لجذب استثمارات جديدة وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة، مطالبًا بالتوسع وزيادة الانتاج وضخ استثمارات جديدة بالمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات جادة للانتهاء من توصيل المرافق والخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية وايجاد الحلول العاجلة لبعض مشاكل تلك المناطق بالتنسيق مع المستثمرين وكافة الجهات المعنية وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم ودعم سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذأ الشأن لتقديم خدمات أفضل وتحسين وتطوير هذا القطاع الهام مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة بتحفيز المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لضخ استثماراتهم في السوق المصرية.



ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – مدير الاستثمار بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمتابعة المستمرة والميدانية لاعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية وترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية بالكوم الأحمر بالبداري بصفة مستمرة للتأكيد على تنفيذ الأعمال وفقًا لمعايير الجودة وللخطة الزمنية.



يذكر أن محافظة أسيوط تمتلك امكانات كبيرة في قطاع الاستثمار ويوجد بها العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة حيث بها 8 مناطق استثمارية صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بأبوتيج) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم وجارى ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).