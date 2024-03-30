محافظ أسيوط وأمين «مستقبل وطن» يشهدان نهائى تصفيات الدورة الرمضانية لكرة القدم

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والمهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نهائى تصفيات قطاع الصعيد فى الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن فى كرة القدم، والتى أقيمت بالصالة المغطاة بجامعة أسيوط، والتى نظمتها أمانات الشباب والإعلام والثقافة والفنون تحت رعاية ودعم محافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على مهران، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد بشير، مدير المكتب الفنى للمحافظ، والدكتور محمود سعد جاهين، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة.

بدأت الفعاليات بالتقديم للدكتورة يمنى عاطف والدكتورة هند حسانين وأسامة إسماعيل، ثم طابور العرض للفرق المشاركة، ثم شارك الجميع فى السلام الجمهوري، ثم عرض فقرة استعراضية لفريق الكاراتيه للأطفال، وعرض بعض الفقرات الفنية "التحطيب والتنورة" للفرقة القومية للفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط.

وتم استكمال الفعاليات بمشاهدة بعض مباريات تصفيات الصعيد، ثم مشاهدة مباراة نهائى الصعيد بين فريقى الجيزة وأمانة ثان أسيوط بين فريقي أمانة ثان فى ختام تصفيات الصعيد بدوري مستقبل وطن، على مستوى الجمهورية، والتي انتهت بفوز فريق أمانة الجيزة وحصوله على كأس الصعيد والميدالية الذهبية.

وعقب انتهاء المباراة، قام محافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، بمشاركة نائب رئيس جامعة أسيوط والنواب، بتكريم الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثان بتصفيات الصعيد، حيث تم تكريم فريق أمانة الجيزة الفائز بالمركز الأول وتسليمه الميداليات الذهبية وكأس البطولة ثم تكريم فريق أمانة ثان أسيوط الفائز بالمركز الثانى وتسليمه الميدالية الفضية.

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر للفريق الفائز فى قطاع الصعيد وللفرق المشاركة فى البطولة لتفانيهم فى المباريات والمنافسات التى تمت حتى الآن.

وتمنى للفرق التى تأهلت للنهائى بذل مزيد من الجهد للفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى الدعم الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب وتمكينهم فى جميع القطاعات.

ووجه الشكر لأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة وقيادات الحزب وشبابه على تنظيم البطولة الرائعة، مشيداً بالجهود المبذولة من قيادات الحزب لتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم الشباب فى جميع المجالات، خاصة البطولات الرياضية، وخلق روح التنافس بين الشباب.

وأكد دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب فى إقامة الفعاليات الرياضية والمسابقات التى من شأنها النهوض بالرياضة وصقل خبرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات العالمية.

وفى كلمته، رحب الدكتور أحمد عبد المولى بالوزير المحافظ وقيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة، ناقلا تحيات وتقدير الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، للحضور، لافتا إلى أهمية الدورات والفعاليات الرياضية والشبابية التى يجرى تنظيمها تعميقاً لقيم الحب والسلام والانتماء فى ظل دعم ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب والرياضة.



وأشار المهندس ياسر عمر إلى أن منافسات الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن فى كرة القدم أظهرت روح التنافس بين جميع الفرق المشاركة من داخل المحافظة وخارجها.

وتمنى التوفيق للفرق التى تأهلت للنهائى على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن أنشطة الحزب فى قطاع الشباب والرياضة وخلق روح من التنافس بين الشباب والفرق الرياضية بمراكز الشباب على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وأمانات المراكز والأحياء، انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

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