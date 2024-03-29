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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة في البداري بتكلفة 95 مليون جنيه

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش مشروع منطقة الكوم الأحمر الصناعية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة أعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة للصناعات المتصلة بالمنتجات والمحاصيل الزراعية بالكوم الأحمر بالبداري، والتي تم تخصيص مبلغ 93 مليون جنيه لها من الخطة الاستثمارية للمحافظة (2023 – 2024) وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة .

 

 جاء ذلك بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندسة رشا اسكندر مدير عام المشروعات بقطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب والمهندس محسن محمود حمدى رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب والدكتور صفوت الريدى مدير عام الشئون القانونية والمستشار القانوني لشركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام والمهندس أحمد صلاح فخرى مدير إدارة المشروعات الهندسية بالديوان العام.


وتم خلال اللقاء إستعراض الاجراءات التنفيذية لمراحل العمل في ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة بالكوم الأحمر بالبداري وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 93 مليون جنيه، لتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التي تتميز بها مراكز المحافظة مثل الرمان والموالح والمانجو والنباتات العطرية والخضراوات.


وأعلن محافظ أسيوط، عن توقيع عقد توصيل الكهرباء للمنطقة مع شركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بقيمة 73 مليون جنيه، للبدء الفوري في توصيل أعمال كهرباء للمنطقة الاستثمارية، وتنسيق الجهود مع كافة القطاعات لاستكمال أعمال المرافق، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لترفيق المنطقة وجذب استثمارات جديدة لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقًا للامكانات المتاحة والقانون المنظم لذلك وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الانتاج والصناعة المحلية ويساهم في دفع عجلة التنمية.


ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – مدير الاستثمار بالمحافظة ورئيس مركز ومدينة البداري بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية اللوجستية بالكوم الأحمر بصفة مستمرة للتأكيد على تنفيذ الأعمال وفقًا لمعايير الجودة وللخطة الزمنية.


وأوضح المحافظ إنه يجري إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري الجاري تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 95 مليون جنيه تمويلاً من البنك الدولي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وسيضم أقسام للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات وذلك لتوفير الخدمات وتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة.

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يذكر أن محافظة أسيوط تمتلك امكانات كبيرة في قطاع الاستثمار ويوجد بها العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة حيث بها 8 مناطق استثمارية صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بأبوتيج) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم وجارى ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

أسيوط أخبار أسيوط أراضى المنطقة الصناعية القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية إدارة الاستثمار بأسيوط

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