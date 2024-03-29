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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشارك في حفل إفطار مع 1000 طفل من الأيتام وذوى الهمم

إفطار جماعي للأيتام
إفطار جماعي للأيتام وذوي الهمم بأسيوط

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في حفل الإفطار السنوي الجماعي والليلة الرمضانية لأكثر من 1000 طفل من الأيتام وذوي الهمم والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بنادي نقابة المهندسين، بحي شرق بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني وذلك تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع وعيد الفطر المبارك .

 جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق وشيرين محي الدين مدير إدارة التأهيل الاجتماعي ووفاء رفعت مدير إدارة الأسرة والطفل بمديرية التضامن الاجتماعي وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن وممثلي بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وبمشاركة أكثر من 1000 طفل ممثلين لدور الأيتام والجمعيات الأهلية بالمحافظة. 


كما شارك المحافظ، حفل الإفطار، المهندس الهيثم عبدالحميد نصر رئيس نقابة المهندسين بأسيوط والمهندس أبوالعيون عرفات أمين النقابة الفرعية والمهندس عبدالله فتحي أمين الصندوق والمهندس حمادة تغيان والمهندس خالد شريت والمهندس محمد رمضان أعضاء مجلس الإدارة.


حيث بدأت الاحتفالية بتناول المحافظ الإفطار مع الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الهمم من مختلف قرى ومراكز المحافظة وسط جو من الفرحة والسعادة من الحضور.
وبدأت الليلة الرمضانية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط ترديد الحضور ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم عرض لبعض الفقرات والتواشيح الدينية لفرقة الانشاد الديني وسط مشاركة وتفاعل من الحضور ثم فقرة الفنون الشعبية وعروض التنورة.


وتفقد المحافظ ومرافقوه معرض الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والذي تنظمه النقابة انطلاقًا من دورها المجتمعي وتشجيعًا للفتيات والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية لتسويق منتجاتهم وتمكينهم اقتصاديًا، والتقى المحافظ بعض الفتيات المشاركات في المعرض مقدمًا لهم الشكر على مجهودهن وتميز منتجاتهن بالجودة والدقة العالية.


كما تفقد المحافظ ومرافقوه بعض الأنشطة الرياضية في كرم القدم بالنقابة والتي يشارك فيها الأطفال طوال شهر رمضان الكريم ملتقطًا الصور التذكارية مع الأطفال ومرددًا معهم النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وحب الوطن وطالبهم بالجد والاجتهاد وصقل خبراتهم ومهاراتهم الرياضية للتميز والحصول على أعلى الجوائز.


كما سلم المحافظ بعض الهدايا العينية على الأطفال المشاركين في الاحتفال كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الهمم ابتهاجًا بهذه المناسبة.


وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على دعمه الكامل لتمكين ذوي الهمم والقدرات الخاصة في كافة القطاعات ودمجهم في المجتمع فضلًا عن دعمه الكامل لدور رعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد المختلفة لإدخال البهجة والسرور عليهم لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقدم كافة سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة ذوى القدرات الخاصة لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم في كافة القطاعات فضلًا عن الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لتمكين ذوي الهمم ودعمهم منها تفعيل تعيين نسبة 5 % لتعيين ذوى الهمم بكافة القطاعات والشركات وإنشاء الرامبات بجميع المدارس لتوفير الاتاحة وتسهيلاً لدخول الطلاب ذوي الإعاقة الحركية بالمدخل الرئيسي للمدرسة وإلى حجرات الأنشطة والفصول الدراسية فضلا عن تعميم تنفيذ رامب لذوى الإعاقة الحركية بجميع المنشآت التعليمية وكافة الجهات الحكومية والمصالح بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة الدعم والاهتمام لتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المؤسسات والقطاعات لافتًا إلى لقاءاته الدورية مع ذوي الهمم وحرصه الدائم على تلبية كافة إحتياجاتهم ومتطلباتهم والمضي قدمًا في تنفيذ إجراءات إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة وإتاحة دور العبادة والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفي مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الشريحة للحصول عل كافة حقوقهم  ودمجهم في كافة القطاعات.

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ووجه المحافظ الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني المشاركين في هذا الحفل الرائع والداعمين للاشخاص ذوى الهمم، مشيدًا بجهودهم ومشاركتهم المجتمعية في كافة المناسبات تزامنًا مع الاحتفالات المختلفة مناشدًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بالمشاركة المجتمعية في كافة المبادرات والفعاليات التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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