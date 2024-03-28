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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على رصد المخلفات وإزالتها أولًا بأول

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة رصد المخالفات وإزالتها أولاً بأول بكل حزم ودون تهاون أو تقاعس لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن يتم متابعة المخالفات التي يتم ازالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى وتطبيق القانون على المخالفين لافتاً إلى استمرار إزالة التعديات والمخالفات بالمراكز والأحياء على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية تنفيذاً لخطة الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلي ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ (رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل).

 

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لعدد 5 حالات تعدي ومخالفة بناء بنطاق حي شرق ضمن الحملات المستمرة التي يتم شنها عقب رصد المخالفات تحت إشراف سيد عبدالجواد رئيس حي شرق ونوابه وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن حيث تمت إزالة أعمدة الدور الثالث العلوي بشارع تقسيم الأمريكان ، وفك شدة خشبية لسقف الدور العاشر العلوي بمنطقة الوليدية فضلاً عن إزالة حوائط الدور السادس العلوي بشارع النميس والدور الرابع العلوي حتى منسوب السقف بمنطقة الوليدية بالإضافة إلى الدور السادس العلوي بشارع العادلي مشيراً إلى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء. 

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يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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