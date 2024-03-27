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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز.. وتحرير 17 مخالفة بالبداري

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية المستمرة على المخابز للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات والمعايير التموينية من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وأكد على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها عن طريق كافة الأجهزة المعنية.


وأوضح اللواء عصام سعد انه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع أجهزة الرقابة التموينية لتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومدي الالتزام بالأوزان المحددة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية المواطنين وتقديم الخبز بشكل صحي ومطابق للمواصفات القانونية فضلا عن التأكد من نظافة أدوات العجن ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية المتبعة لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين.

وأشار إلى الإهتمام الذى توليه الدولة للمواطن وحرصها على حصوله على الدعم الذى يستحقه فضلاً عن وصول رغيف الخبز بجودة عالية.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز بحملة تموينية على المخابز بمشاركة حافظ جلال نائب رئيس المركز وأيمن أحمد علي مدير إدارة التموين بالبدارى.

وتم خلال الحملة المرور على عدد من المخابز للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات والوقوف على أي مخالفات من قبل أصحاب المخابز وتم خلال الجولة مراجعة وزن رغيف الخبز بعدد من المخابز للتأكد من مطابقته للوزن المقرر فضلا عن التأكد من نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 مخالفة تنوعت مابين نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات وتصرف في الكمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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