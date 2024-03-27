محافظ أسيوط يناقش إجراءات استخراج تراخيص مشروع تصنيع الأخشاب من المخلفات الزراعية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إجراءات استخراج تراخيص مشروع تصنيع الأخشاب من المخلفات الزراعية والذي ينفذه فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وذلك لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية ومنع ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالقرى والمراكز.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع داليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط.

ويأتي المشروع ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق بين اللواء أركان حرب شريف صالح رئيس هيئة تنميه الصعيد وبالتعاون مع محافظة أسيوط، وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – إجراءات تخصيص مصنع تدوير المخلفات الزراعية وتصنيع الأخشاب الذي تنفذه الهيئة بمنطقة بني غالب بمركز أسيوط بجوار مصنع السماد العضوي التابع للمحافظة، فضلاً عن مناقشة إجراءات تسهيل إستخراج تراخيص المشروع.

وأكد محافظ أسيوط، انه تم الانتهاء من كافة إجراءات التخصيص للأرض لإقامة المشروع، وجاري استخراج تراخيص المشروع حتى يتثنى البدء الفعلي في التنفيذ، معلنًا تقديمه لكافة التسهيلات لسرعة تنفيذ المشروع وفقًا لأحدث المواصفات ومعايير الجودة.

وأشاد بالمشروعات التي تنفذها الهيئة على مستوى الجمهورية وبخاصة محافظة أسيوط ومنها إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بتكلفة 40 مليون جنيه، لافتًا إلى أهمية المشروع في تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية لإقامة مصنع للأخشاب ويساهم في القضاء على ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وذلك استكمالًا لجهود المحافظة في مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف.



وأوضح المحافظ، انه أصدر تكليفاته لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لتكثيف حملات وبرامج التوعية وتكاتف الجميع من رجال دين ومسئولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء وإدارة المخلفات الصلبة لعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على المواطنين وعلى البيئة والتعريف بإمكانية فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والزراعة بمختلف المراكز والقرى لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.

وشدد على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة لضبط أية حالات حرق للمخلفات على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلًا ونهارًا بالإضافة إلى دعم الاستفادة من المخلفات الزراعية بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" بالتعاون مع مديرية الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى.