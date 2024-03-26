محافظ أسيوط يعلن اعتماد اللائحة المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اعتماد وزارة المالية للائحة المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية

وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتاً إلى اسهام المركز في تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على المسئولين اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم .

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين والجهات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة وبأعلى جودة خاصة مع توافر أحدث الأجهزة والمعدات في المركز وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية .

جاء ذلك خلال لقاءه محمد بشير مدير مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية ، والمهندسة رانيا مجدي نائب رئيس المركز.



وقد تناول اللقاء ما تم تنفيذه من أعمال داخل مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن استعراض الخطوات والاجراءات التي تم تنفيذها لاعتماد اللائحة المالية والإدارية من وزارة المالية.



وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تنفيذ توجهات الدولة بتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وهو ما نعمل عليه باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة في هذا الشأن في القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأوضح أن مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات لشبكات المرافق في مدن ومراكز المحافظة (خرائط أساسية ، شبكات مرافق) مع التحديث المستمر لها وتسجيل وتدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة (كهرباء ، غاز ، تليفونات ، مياه ، صرف صحي) مع استمرار تحديثها داخل قاعدة البيانات الرئيسية باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية وتجميع بيانات ومعلومات شبات المرافق لكل هيئة من الهيئات وشبكات المرافق ورفع المساحي الدقيق لها وتوقيعها على خرائط مساحية مربوطة على شبكة احداثيات الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات بأنظمة الكمبيوتر لشبكات المرافق وتحدثيها أولاً بأول والقيام بمهام تكثيف الشبكة المساحية للمحافظة في مناطق العمل ورفع وتسجيل وتدقيق شبكات المرافق أثناء العمل وبعد انتهاء المشروع وتخزينها في قاعدة البيانات الرئيسية فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات الدقيقة لتواجد أطقم فنية مزودة بأجهزة مساحية وأجهزة كشف حديثة في متابعة أعمال الحفر وما يحققة ذلك من عدم إتلاف لشبكات المرافق توفيراً للجد والوقت والتكاليف اللازمة لإنشاء وتنفيذ المشروعات المختلفة بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المدنية والعسكرية التي تتعامل أو تنشئ شبكات للمرافق الخاصة بها وتسجيلها وتصنيفها وخدمة الأبنية والمشروعات التي تقام بمعرفة الأفراد والشركات والهيئات (الحكومية والأجنبية) وذلك بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية فوقية وتحتية بهدف التخطيط السليم مع توفير الوقت والتكلفة ومعاونة هيئات المرافق والجهات الفنية القائمة بالتخطيط والتنظيم للمشروعات عن طريق مدها بالخرائط المساحية لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض بهدف الحد من الاستعانة بالخبرة الاجنبية والشركات والخبرة الخاصة التي تعمل في هذا المجال ما يوفر العملة الصعبة للدولة .

مضيفاً إنه يتم إعداد وتنمية الكوارد الفنية اللازمة للقيام بواجبات ومسئوليات المركز والتنسيق بين خطط أعمال مختلف للأجهزة والهيئات العاملة في مجالات شبكات المرافق وإعداد مخطط عام للأعمال الانشائية والبنية الأساسة للمرافق والحد من أعمال الحفر العشوائي والحفاظ على المرافق تحت الأرض وإصدار تراخيص الحفر الفنية وتنفيذ ما يسند إليه من أعمال أخرى والقيام بأعمال المساحية للأفراد والشركات.