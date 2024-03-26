عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعلن اعتماد اللائحة المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير مركز معلومات شبكات المرافق

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن اعتماد وزارة المالية للائحة المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية 

 

وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتاً إلى اسهام المركز في تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على المسئولين اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم .

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين والجهات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة وبأعلى جودة خاصة مع توافر أحدث الأجهزة والمعدات في المركز وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية .

جاء ذلك خلال لقاءه محمد بشير مدير مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية ، والمهندسة رانيا مجدي نائب رئيس المركز.


وقد تناول اللقاء ما تم تنفيذه من أعمال داخل مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن استعراض الخطوات والاجراءات التي تم تنفيذها لاعتماد اللائحة المالية والإدارية من وزارة المالية.

محافظ أسيوط: توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة بالمراكز والأحياء لمحاربة الاحتكار

محافظ أسيوط يشهد إفطارًا جماعيًا احتفالًا بيوم اليتيم بمدرسة خديجة يوسف


وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تنفيذ توجهات الدولة بتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وهو ما نعمل عليه باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة في هذا الشأن في القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأوضح  أن مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات لشبكات المرافق في مدن ومراكز المحافظة (خرائط أساسية ، شبكات مرافق) مع التحديث المستمر لها وتسجيل وتدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة (كهرباء ، غاز ، تليفونات ، مياه ، صرف صحي) مع استمرار تحديثها داخل قاعدة البيانات الرئيسية باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية وتجميع بيانات ومعلومات شبات المرافق لكل هيئة من الهيئات وشبكات المرافق ورفع المساحي الدقيق لها وتوقيعها على خرائط مساحية مربوطة على شبكة احداثيات الجمهورية وإنشاء قاعدة بيانات بأنظمة الكمبيوتر لشبكات المرافق وتحدثيها أولاً بأول والقيام بمهام تكثيف الشبكة المساحية للمحافظة في مناطق العمل ورفع وتسجيل وتدقيق شبكات المرافق أثناء العمل وبعد انتهاء المشروع وتخزينها في قاعدة البيانات الرئيسية فضلاً عن توفير البيانات والمعلومات الدقيقة لتواجد أطقم فنية مزودة بأجهزة مساحية وأجهزة كشف حديثة في متابعة أعمال الحفر وما يحققة ذلك من عدم إتلاف لشبكات المرافق توفيراً للجد والوقت والتكاليف اللازمة لإنشاء وتنفيذ المشروعات المختلفة بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة المدنية والعسكرية التي تتعامل أو تنشئ شبكات للمرافق الخاصة بها وتسجيلها وتصنيفها وخدمة الأبنية والمشروعات التي تقام بمعرفة الأفراد والشركات والهيئات (الحكومية والأجنبية) وذلك بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية فوقية وتحتية بهدف التخطيط السليم مع توفير الوقت والتكلفة ومعاونة هيئات المرافق والجهات الفنية القائمة بالتخطيط والتنظيم للمشروعات عن طريق مدها بالخرائط المساحية لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض بهدف الحد من الاستعانة بالخبرة الاجنبية والشركات والخبرة الخاصة التي تعمل في هذا المجال ما يوفر العملة الصعبة للدولة .

مضيفاً إنه يتم إعداد وتنمية الكوارد الفنية اللازمة للقيام بواجبات ومسئوليات المركز والتنسيق بين خطط أعمال مختلف للأجهزة والهيئات العاملة في مجالات شبكات المرافق وإعداد مخطط عام للأعمال الانشائية والبنية الأساسة للمرافق والحد من أعمال الحفر العشوائي والحفاظ على المرافق تحت الأرض وإصدار تراخيص الحفر الفنية وتنفيذ ما يسند إليه من أعمال أخرى والقيام بأعمال المساحية للأفراد والشركات.

أسيوط أخبار أسيوط شبكة المرافق مركز معلومات شبكات المرافق بأسيوط مركز معلومات شبكات المرافق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

قرار حكومي بتوجيه رئاسي| انخفاض الأسعار بنسبة 20%.. ومفاجأة سارة بعد العيد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

الميكروباص اتحشر.. حادث على الطريق الدائري بالمرج.. صور

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر منها النبي إياك أن تفعلها بالتراويح

موضوعات متعلقة

السرفيس والتاكسي ..تعرف على تعريفة المواصلات الداخلية والخارجية في أسيوط

محافظ أسيوط: تقديم الرعاية الطبية لـ 19ضحية في إنقلاب تروسيكل بديروط

ترشيحاتنا

بسبب خلافات مالية.. جزار يق.تل عاطلا في بني سويف| تفاصيل

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا

خالد النبوى ضربنى ومع عمليات التجميل.. تصريحات نارية للفنانة مى سليم

الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين.. وتوفر أكثر من 2000 شقة لمحدودي الدخل| تفاصيل

لن نستسلم لمطالب حماس الوهمية.. إسرائيل تستدعي فريقها التفاوضي من قطر|تفاصيل

600 كيلو أرز و1200 كيلو فراخ.. منظمو أشهر إفطار جماعي بالمطرية يرون التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح مهمة عند الإفطار لتجنب زيادة الوزن.. تعرف عليها

ياسمين صبري ونسرين طافش الأجمل.. شاهد أشيك الفنانات بإطلالات رمضانية أشعلت إنستجرام

مات بالمباراة.. وفاة لاعب شهير بسبب ضربه الكرة بالرأس| تفاصيل

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ