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محافظات

محافظ أسيوط يشهد إفطارًا جماعيًا احتفالًا بيوم اليتيم بمدرسة خديجة يوسف

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد افطارا جماعيا احتفالا بيوم اليتيم

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إفطارًا جماعيًا احتفالاً بيوم اليتيم، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق مدينة أسيوط وذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وسيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذي للخدمات بالمديرية ومحمود معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية وسلوى عثمان عبدالحق مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم وهويدا الطماوى مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا ممثل عن الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط وسيد عبد الجواد رئيس حي شرق وسها حسين مدير إدارة مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات ومديري الإدارات التعليمية وقيادات مديرية التربية والتعليم والعشرات من الطلاب الأيتام.


حيث بدأت الاحتفالية بإستقبال المحافظ ومرافقوه بالورود ثم عزف النشيد الوطني وسط ترديد الحضور ثم تناول إفطار رمضان في المدرسة وسط الحضور من الطلاب والطالبات والمعلمين وقيادات مديرية التربية والتعليم تلاها فقرات فنية والاحتفالية بمناسبة يوم اليتيم والتي تضمنت استعراضات فنية وأغاني وطنية من تلاميذ المرحلة الابتدائية وروضة الأطفال بمدرسة سانت ماري الخاصة بمنفلوط ثم فقرة الإنشاد الديني.


وقدم محافظ أسيوط الشكر والتقدير لقيادات مديرية التربية والتعليم وقيادات المدرسة والمشاركين في الاحتفالية مشيدًا بأداء الطلاب والفرق الفنية والاستعراضية المتميزة في هذا الحفل والتي تبرز تميز طالبات وطلاب مدرسة سانت ماري الخاصة بمنفلوط والتدريب الجيد وتفعيل الأنشطة المدرسية والمشاركة المجتمعية مؤكدًا على أهمية التركيز على غرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا والتأكيد على ترديد الطلاب للسلام الوطني مع بداية كل يوم دراسي.

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وفي نهاية الحفل قام المحافظ بتوزيع الهدايا والجوائز على عدد من الأطفال والطلاب المتميزين دراسيًا وفي مختلفة الأنشطة الطلابية تقديرًا لتميزهم معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال في هذا اليوم والاحتفال بيوم اليتيم حيث إننا جميعًا مسئولون عن إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى نفوسهم ومشاركتهم فرحتهم لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للأنشطة الطلابية بالمدارس طوال العام الدراسي خاصة وإنها تسلط الضوء على اكتشاف المواهب والقدرات لدى التلاميذ فضلاً عن توفير كافة أشكال الرعاية للتلاميذ الأيتام.


كما حرص المحافظ على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الأطفال وطالبات المدرسة بحضور قيادات المدرسة وقيادات التربية والتعليم متمنيًا لهم التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح.


ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر للوزير المحافظ على مشاركته أبنائه من طلاب وطالبات التربية والتعليم وقيادات المديرية حفل الإفطار السنوي لإدخل البهجة والسعادة على الأطفال مشيدًا بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم بالمحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبدعم مستمر من الوزير المحافظ لكافة فعاليات وأنشطة العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة.

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