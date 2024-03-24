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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة والأولى على مستوى الجمهورية

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأمهات المثاليات الفائزات على مستوى المحافظة والأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "تمكين اقتصادي" لعام 2024، بعد إعلان الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي للفائزين وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهن، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وكفاح في تربية أبنائهن .

 جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ووفاء رفعت مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات الأهلية وهناء عبدالشافي منسق برنامج فرصة بالتضامن الاجتماعي بأسيوط وأمل وجيه منسق مبادرة لاتكافل مع أمية وبعض الأسر والامهات المثاليات.


 تضمن الاحتفال حفل افطار جماعي مع محافظ أسيوط والأمهات المثاليات وأسرهن ومديري الإدارات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط وذلك بنادي ضباط الشرطة بمركز الفتح. 


وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب من مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ثم الاستماع إلى التواشيح الدينية لفرقة الانشاد الديني بقصر ثقافة أسيوط بمشاركة الشيخ أحمد ضاحي، ثم بعض الكلمات عن مسابقة الأم المثالية قدمها (وفاء رفعت وهناء عبدالشافي وأمل وجيه).


ثم كرم المحافظ كل من السيدة منى محمد علي خليفة المقيمة بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، لفوزها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة أسيوط لعام 2024 لما قدمته من تضحيات وكفاح في تربية أبنائها (ولد وبنت) بعد وفاة زوجها بعد معاناة مع المرض حيث وهبت نفسها لتربية أطفالها ليكونوا أفرادًا نافعين في المجتمع ليصبح منهم"المعلمة والحاصل على بكالوريوس "خدمة اجتماعية" ثم عملت بمهنة الخياطة لمدة 11 عام لتستطيع الانفاق على أطفالها ورعاية والدة زوجها لتستحق بذلك لقب الأم المثالية بجدارة لهذا العام وتم منحها شهادة التقدير والمكافاة المالية.

كما كرم كوثر محمود إبراهيم عمار الأم المثالية الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي والفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية وكرمها رئيس الجمهورية، وتمكنت رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة أن تنفذ مشروع تربية الطيور والحمام بالمنزل حتى تستطيع الانفاق على أسرتها ثم تقدمت للاستفادة بمشروع فرصة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي لتتوسع في مشروعها في تربية الطيور والدواجن.


كما كرم المحافظ سعاد بدري شاكر الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة و آمال مصطفى عبد الرازق الأم البديلة و آمال حسانين عبدالناصر أم من ذوي الهمم و آمال لبيب جيد ميخائيل أم لابن من ذوى الهمم و رقية احمد محمد الام المثالية لابن من ذوى الهمم و أمل على حسن من مبادرة لا أمية مع تكافل، لما قدموه من تضحيات خلال رحلة عطاء مشرفة  وتم منحهن شهادات التقدير والمكافأة المالية.

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ووجه محافظ أسيوط عظيم الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على تقديره ودعمه للمرأة المصرية وتكريمه للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وأمهات بعض الشهداء، والسيدات المتميزات في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية قد حظيت بإهتمام ودعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي إعلاء لقيمة المرأة والأم وتقديرًا لدورهن فى حماية وبناء الوطن، كما قدم الشكر للأمهات المثاليات والمكرمات مؤكدًا على اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والإقتصادية الصعبة.
 

وأكد اللواء عصام سعد أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في عهد الجمهورية الجديدة لافتاً أن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها فالأم لها دور بارز في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل فهي من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع وإعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار.
 

ومن جانبه أوضح مجدي نجيب وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بالمحافظة أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2024 تم بناءًا على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرار محافظ أسيوط حيث قامت وبكل شفافية بإختيار وترشيح الأمهات المثاليات وفقًا للشروط المقررة لأمانه المسابقة على مستوى الدولة وتم تصعيد المختارين وتم الاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى كافة المحافظات، حيث تقدم للمسابقة عدد ٢٢ أم مثالية ومن انطبقن عليهن الشروط عدد ١٣ ومن لم ينطبق عليهن الشروط عدد ٩ وتم عرضهن على اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية، مقدمًا التهنئة للأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام ٢٠24.

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