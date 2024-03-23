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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط وأمين مستقبل وطن يشهدان ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد ختام الدورة الرمضانية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ختام الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن فى كرة القدم والتى اقيمت بالمدينة الاوليمبية بجامعة أسيوط ،التى نظمها امانات الشباب والاعلام والثقافة والفنون تحت رعاية ودعم محافظ الإقليم ، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد الحزب بالمحافظة وممتاز دسوقى أمين مساعد الحزب بالمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ ومحمد دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة .


وشارك بالحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أحمد حسين جودة و محمد حمدي دسوقي و محمد عيد عبد الجواد و الدكتور ناصر عثمان والنائب حمادة زهير فولى و الدكتورة مريم القمص و الحسيني جلال أعضاء مجلس النواب والنائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسى النوب والشيوخ بالمحافظة ،وعبد المحسن محمد عبد المحسن أمين الشباب بالحزب والدكتورة اسماء عبد الرحمن أمين الثقافة والفنون بالحزب و لولا عطا أمين الاعلام بالحزب .


بدأت الفعاليات ،بالتقديم للاعلامية لولا عطا وأسامة اسماعيل ثم طابور العرض للفرق المشاركة ،ثم شارك الجميع فى السلام الجمهوري، ثم الاستماع الى أيات من القرآن الكريم ثم عرض فقرة استعراضية لفريق الكاراتيه للاطفال ،وعرض بعض الفقرات الفنية " التحطيب والتنورة " للفرقة القومية للفنون الشعبية بقصر ثقافة اسيوط تم استكمال الفعاليات بمشاهدة المباراة النهائية بين فريقي أمانة ثان أسيوط وأمانة الفتح ،فى ختام دوري مستقبل وطن، على مستوى الجمهورية، والتي انتهت بفوز فريق أمانة ثان وحصوله على كأس البطولة والميدالية الذهبية .
وعقب انتهاء المباراة قام محافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ، وبمشاركة نائب رئيس جامعة اسيوط والنواب ، بتكريم الفرق الثلاثة الفائزة ببطولة الدورى حيث تم تكريم فريق أمانة ثان الفائز بالمركز الاول وتسليمه الميداليات الذهبية وكأس البطولة ثم تكريم فريق أمانة الفتح الفائز بالمركز الثانى وتسليمه الميدالية الفضية ثم تكريم فريق منفلوط الفائز بالمركز الثالث فى الدورى بالإضافة الى الجوائز المالية لأعضاء الفرق الثلاثة  .


وكرم امين حزب مستقبل وطن بالمحافظة ، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومنحه الدرع التذكارى للحزب ثم كرم الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط و وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة .


ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الاول للشباب على دعمه لتمكين الشباب فى كافة القطاعات ،فضلا عن انجازاته والنهضة الاقتصادية التى حظيت بها مصر خلال العشر سنوات الماضية ،كما وجه الشكر لامين حزب مستقبل وطن بالمحافظة وقيادات الحزب وشبابه على تنظيم البطولة الرائعة، مشيداً بالجهود المبذولة من قيادات الحزب لتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم الشباب فى كافة المجالات وخاصة البطولات الرياضية وخلق روح التنافس بين الشباب مؤكدا دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى والاحزاب فى اقامة الفعاليات الرياضية والمسابقات التى من شأنها النهوض بالرياضة وصقل خبرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات العالمية مقدماُ التهنئة للفريق الفائز بالمركز الاول فى الدورى كما وجه الشكر لجميع الفرق التى شاركت فى الدورى متمنياً لهم التوفيق فى البطولات والمسابقات القادمة  .

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ووجه المحافظ التهنئة لهالى اسيوط بمناسبة شهر رمضان المبارك وانجازات العاشر من رمضان وانتصارات أكتوبر المجيدة ،داعيا المولى عز وجل ان يحفظ مصرنا جيشا وشعبا وقيادة من كل مكروه وسوء .
 

ورحب الدكتور أحمد عبد المولى ،بالوزير المحافظ وقيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة ناقلا تحيات وتقدير الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط للحضور ،لافتا الى أهمية الدورات والفعاليات الرياضية والشبابية التى يجرى تنظيمها تعميقاً لقيم الحب والسلام والانتماء فى ظل دعم ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للشباب والرياضة .


وأشار المهندس ياسر عمر ، إلى ان الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن فى كرة القدم يجرى تنظيمها كل عام ، يأتى ضمن انشطة الحزب فى قطاع الشباب والرياضة وخلق روح من التنافس بين الشباب والفرق الرياضية بمراكز الشباب على مستوى قرى ومراكز المحافظة ،وامانات المراكز والاحياء ، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم.

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