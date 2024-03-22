السرفيس والتاكسي ..تعرف على تعريفة المواصلات الداخلية والخارجية في أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارًا رقم 659 لسنة 2024 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز.

وذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية امس الخميس بزيادة سعر البنزين بمقدار جنيه واحد لبنز ين ٨٠ و٩٢ و٩٥ وسعر السولار بمقدار 1.75 جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي ١٠ جنيه للتر ، وزيادة أسعار البنزين بأنواعه عند ١١ جنيه للتر البنزين 80 و٠ ١٢.٥جنيه للتر البنزين 92 و١٣.٥٠ جنيه للتر البنزين 95 وسعر غاز تموين السيارات إلى 6.50 جنيه/ م3وذلك اعتبارا من صباح اليوم الجمعة وذلك بعد مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.



وقال اللواء عصام سعد – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة - إن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف إدارة المرور بأسيوط و ادارة المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالأشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.



وأوضح محافظ أسيوط ، انه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء العامة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ونصت القرار الصادر على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي لتصبح 10 جنيهات والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 3.25 جنيهًا و6 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة وسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة3.25 جنيهًا و3.50جنيها لمدينة ناصر (الهضبة) بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 17.50 جنيهات لديروط و12جنيه للقوصية و7 جنيهات لمنفلوط و7 جنيهات لأبوتيج و10جنيهات لصدفا و12 جنيها للغنايم و7 جنيهات لساحل سليم و10 جنيهات للبدارى و5.50 جنيهًا لأبنوب و3.50جنيها للفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 142 جنيها لمحافظة القاهرة و23جنيها لملوي و32.50 جنيهًا للمنيا و12 جنيها لطما و17جنيهًا لطهطا و31جنيهًا لسوهاج و50جنيهًا للبلينا و48.50

جنيها لجرجا و50 جنيهًا لدار السلام و56.50 جنيهًا للوادي الجديد و62 جنيهًا لنجع حمادي و70 جنيهًا لقنا و129 جنيهًا للغردقة.



كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 659 لسنة2024 بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها المحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وعضوية العقيد محمد عبد العزيز وكيل إدارة المرور ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ و ممدوح حماد موكيل وزارة التموين ويسري سند مدير ادارة المواقف بالمحافظة ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر السولار وقد انعقدت عقب إقرار وتعديل الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية لوضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وبعضها مع استمرار إنعقاد غرفة إدارة الازمات والكوارث بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات.عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .

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