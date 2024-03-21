المصريين الأحرار يكرم الأمهات المثاليات بحضور محافظ أسيوط

نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات "لعام 2024"، وذلك وفق توجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام.

وشهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاحتفالية التي أقيمت بإحدى قاعات ديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد العسقلاني أمين المحافظة بحزب المصرين الأحرار ومحمد أبوعين أمين التنظيم بالحزب ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتورة هبة الجلالي أمينة المرأة بالحزب والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب.



وفى كلمته أكد محافظ أسيوط على الدور العظيم للأم المصرية ورسالتها في اعداد الأجيال المتعاقبة وصناعة رجال المستقبل منوها إلى إنه مهما كان حجم ونوع التكريم والإشادة فإنه من الصعب بل المستحيل أن نتمكن من الوفاء بفضل وكرم وعطاء الأمهات.

مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كانت دوما وستبقى الأيقونة والرمز والقدوة للإيثار والتضحية والبذل والعطاء والجود "طواعية"بدون انتظار المقابل معربًا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن كلهن أمهات مثاليات وفضليات.

وأشار المحافظ إلى حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمرأة المصرية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية والتي تعد محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية موجها التحية والتقدير إلى كل أم ضحت من أجل أبنائها.

من جانبه أوضح محمد أبو عين أمين التنظيم بالحزب أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق وأصبحت مشاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كافة المجالات لافتًا إلى أن هذا التكريم يأتي حرصًا من الحزب على المشاركة الاجتماعية وضمن مبادراته التي تهدف إلى إبراز دور المرأة المصرية في المجتمع.



وألقت هبة الجلالي أمينة المرأة بالحزب كلمة تحدثت فيها عن دور المرأة المصرية العظيم مؤكدة أن الأم المصرية تعكس التحديات والصمود فهي القوة التي تدفعنا للأمام ووجهت التحية لكل الأمهات كما وجهت الشكر إلى الرجل الذى يدعم ويساند المراة أُمًا وأختًا وزوجة وابنة فالرجال من صنعتهم أمهاتهم.



وفي الختام سلم المحافظ وقيادات الحزب شهادات التقدير وجوائز مالية للمكرمات وهن: منيرة لطفي عطية وهدى محمد أحمد سيد وأماني محمد محمد إبراهيم وعواطف حسين محمود ومنى زكي اسكندر .