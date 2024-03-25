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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة بالمراكز والأحياء لمحاربة الاحتكار

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التموين

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر مستجدات بشأن توافر السلع الغذائية والأساسية بكميات مناسبة بالمراكز والأحياء لمحاربة الاحتكار وضبط الأسواق تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتاً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة ربوع المحافظة. 

وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بمختلف انواعها بكميات وفيرة ولمدة زمنية مناسبة لسد مطالب واحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ومحاربة جشع بعض التجار مشيراً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال .

 جاء ذلك خلال لقائه مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ.


وتناول اللقاء استعراض ما تم ضخه من كميات للمواد الغذائية والأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال  الفترة القادمة لسد احتياجات المواطنين خاصة وأن شهر رمضان الكريم يتزايد فيه الطلب على السلع والمنتجات، كما ناقش اللقاء الخطة التي سيتم وضعها استعداداً لعيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.


وأوضح محافظ أسيوط إنه يتابع أولاً بأول موقف السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة كـ (السكر ، الزيت ، المكرونة ، الأرز) فضلاً عن اللحوم والدواجن والخضراوات والاطمئنان على توافرها بكميات مناسبة بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة وبأسعار مناسبة للمواطنين موجهاً بالعمل على زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بالمراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين ودعمها بالسلع اللازمة لسد الاحتياجات وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب بكافة الأماكن.


وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية علي الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قرى ومراكز المحافظة للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار والمساهمة في تحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري وفقاً لتعليمات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية لافتاً إلى توجيهاته المستمرة لكافة رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات للتصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين ومواجهة المغالاة في الأسعار.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة"www.shakwa.eg"  فضلاً عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

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