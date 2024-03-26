محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرص عمل للمواطنين

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تفعيل دور مديرية العمل بالتنسيق مع الشركات الخاصة في توفير فرص عمل وتنفيذ المبادرات والفعاليات بكافة فئاتها والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع الاهتمام الرئاسي لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات، تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، الثلاثاء، مع علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وجه المحافظ - خلال الاجتماع - بأهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوقوف جنبًا إلى جنب بجوار مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإنجاح الفعاليات المختلفة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

كلف المحافظ بمتابعة ملف السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت الحكومية والخاصة لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على الأرواح والمنشآت وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت سواء من خلال تطبيق القوانين أو تنفيذ الندوات والمبادرات والملتقيات، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحد من عمل الأطفال وكذلك رعاية العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن متابعة صرف منحة شهر رمضان الكريم للعمالة وغير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات.

من جانبه، استعرض وكيل الوزارة ما تم إنجازه وتنفيذه بمديرية العمل بالمحافظة خلال الفترة الماضية، والخطة الموضوعة للفترة القادمة في المجالات المختلفة.