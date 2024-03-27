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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ 12487 مشروعا بتمويل مليار جنيه

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير المشروع القومي للتنمية المجتمعية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والممنوحة من قبل برنامج "مشروعك" بنطاق المحافظة بلغت حتى الآن ما يقرب من مليار و934 مليونا و23 ألف جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة. 

ويأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تساهم تلك المشروعات فى رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بعد اطلاع المحافظ على التقرير الذي عرضه علي عبدالله مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بشأن نشاط الإدارة خلال الفترة الماضية.

وأكد محافظ أسيوط أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات فضلًا عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في الإتجاه نحو الإنتاج لافتًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار برنامج مشروعك بنطاق المحافظة بلغت 12487 مشروع إنتاجي وخدمي واستثماري وفر الالاف من فرص العمل لأبناء أسيوط مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للمبادرة وتقديمه كافة أوجه الدعم للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.


ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمتقدمين الراغبين في الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة من خلال المقرات الخاصة بمبادرة "مشروعك" وتوفير التدريب الفني والإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه أكد علي عبدالله مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أن المراكز المتميزة في تنفيذ البرنامج بنطاق أسيوط تضمنت مركز منفلوط بواقع 1917 مشروع يليه مركز القوصية بمعدل 1665 مشروع ومركز أبوتيج بمعدل 1536 مشروع وديروط بواقع 1225 مشروع وأبنوب 1140 مشروع وصدفا 1032 مشروع لافتا إلى توجيهات محافظة أسيوط بتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

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يذكر أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" يهدف إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها ويتميز بمساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل ومحاولة حل أي معوقات تواجه المشروع المتقدم.

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