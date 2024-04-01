ناقد رياضي: مباراة الزمالك أظهرت قوة وصلابة فريق مودرن فيوتشر| فيديو

كشف الناقد الرياضي مؤمن الجندي، سر غضب نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا أثناء مباراة الفريق أمس مع نظيره مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأضاف الجندي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن غضب شيكابالا جاء بعد تغييره في المباراة من قبل المدير الفني جوميز؛ خاصة وهو كان يعتقد بأنه يسير بخطى جيدة داخل المستطيل الأخضر في مباراة الفريق أمام فيوتشر، وأيضًا خلال المباريات الأخيرة.



وأوضح الناقد الرياضي، أن مباراة الأمس؛ أظهرت قوة وصلابة نادي مودرن فيوتشر أمام الزمالك، وهو ما يشير إلى أن مباراة العودة ستكون قوية إلى حد كبير، خاصة وأن تامر مصطفى المدير الفني لفيوتشر لديه تفكير وخطط قوية قادرة على المنافسة والظهور بشكل جيد أمام الخصم.



وأردف: هدف نادي الزمالك في اللحظات الأخيرة من المباراة هي من أعظم اللقطات خلال المباراة، لأن لحظات الأهداف دائما ما تكون ممتعة، وقد تكون أفضل لقطة إنسانية خلال تلك المباراة أيضًا هي تقدير لاعبي فيوتشر لزميلهم اللاعب أحمد رفعت وستؤثر عليه بالإيجاب.