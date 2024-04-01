سيف زاهر لشيكابالا: قلبة الوش مع جوميز مش هتجيب نتيجة

وجه الإعلامي سيف زاهر، رسائل إلى محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب خروجه غاضبًا من مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «بوجه رسالة إلى شيكابالا، من واحد بيحبه، الزعل وقلبة الوش مع الأجانب مبتجبش نتيجة إيجابية، جوميز عنده ثقة فيك وبيبدأ بيك في التشكيل الأساسي».





وأضاف: «وجودك في التشكيل الأساسي بيديك 50% من طاقتك ويخليك دايمًا واقف على رجلك وحاسس إنك في مستواك غير لما تكون بديل وتشارك 40 دقيقة».

وتابع: «جوميز مع شيكابالا، ميستحقش إن اللاعب يخرج قالب وشه كده».







