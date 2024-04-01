حزب الجيل: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي في الولاية الجديدة

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة خاضت حروبا على مدار العشر سنوات الماضية فى مختلف المجالات بدء من حربها على الأرهاب ثم حربها ضد الإهمال والتهميش والفساد من خلال البناء والتنمية والتعمير.

وقال "هجرس" في تصريحات له اليوم الإثنين:" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تثبيت اركان الدولة وحمايتها من السقوط فى براثن الإرهاب والجهل في مختلف المجالات، موضحا أنه منذ تولي والدولة اصبحت تتبني فكرا طموحا جادا فى اقتحام المشكلات والقضايا والملفات التي أهملت لعقود وعقود.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلي أن القيادة الحكيمة والاستراتيجية الواضحة السليمة نجحت فى استعادة الريادة المصرية فى المنطقة والعالم، من خلال عمل شراكات موسعة وتعاون مثمر مع عدد كبير من الدول والكيانات الاقتصادية العالمية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، فضلا عن الوساطة لحل العديد من القضايا بالأقليم.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل طموحات كثيرة لمصر والمصريين، حيث أنها بمثابة سنوات حصاد لما تم انجازه خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا نجدد العهد فيها على الوقوف خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي صفا واحد نحو الجمهورية الجديدة التي تليق بمصر والمصريين.