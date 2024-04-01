عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الجيل: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي في الولاية الجديدة

الدكتور حسن هجرس،
الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة خاضت حروبا على مدار العشر سنوات الماضية فى مختلف المجالات بدء من حربها على الأرهاب ثم حربها ضد الإهمال والتهميش والفساد من خلال البناء والتنمية والتعمير.

وقال "هجرس" في تصريحات له اليوم الإثنين:" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تثبيت اركان الدولة وحمايتها من السقوط فى براثن الإرهاب والجهل في مختلف المجالات، موضحا أنه منذ تولي والدولة اصبحت تتبني فكرا طموحا جادا فى اقتحام المشكلات والقضايا والملفات التي أهملت لعقود وعقود.

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلي أن القيادة الحكيمة والاستراتيجية الواضحة السليمة نجحت فى استعادة الريادة المصرية فى المنطقة والعالم، من خلال عمل شراكات موسعة وتعاون مثمر مع عدد كبير من الدول والكيانات الاقتصادية العالمية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، فضلا عن الوساطة لحل العديد من القضايا بالأقليم.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل طموحات كثيرة لمصر والمصريين، حيث أنها بمثابة سنوات حصاد لما تم انجازه خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا نجدد العهد فيها على الوقوف خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي صفا واحد نحو الجمهورية الجديدة التي تليق بمصر والمصريين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي البناء الاهمال الإرهاب القيادة الحكيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

ترشيحاتنا

الوطنية للإعلام: ترقية 13102 من العـاملين ودراسة مالية للتنفيذ

أكواب ووسائد.. نهب طائرة الرئيس الأمريكي.. فيديوجراف

الجيش الإسرائيلي يعترف: طائرة مسيرة من العراق ضربت قاعدة بحرية في إيلات

فتاوى الصائمين| لمن تعطى زكاة الفطر وهل تجوز لشخص واحد؟.. الأزهر يوضح

إجراءات جديدة لـ التصالح في المباني المخالفة.. تفاصيل

متظاهرون إسرائيليون يخرجون لشوارع القدس لليوم الثاني مطالبين بإقالة نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرارات حكومية عاجلة.. تراجع الدواجن والبيض 15% وهذه أسعارهما غدا

رشاقة وجمال .. ياسمين صبري تثير الجدل علي تويتر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

اقتصادي جدا.. 3 طرق لعمل بسكويت العيد بدون تكاليف

فيديو

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ