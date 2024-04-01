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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السكر بـ12.60|وزارة التموين: بدء صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر إبريل.. فيديو

سلع غذائية
سلع غذائية

قالت الكاتبة الصحفية بسمة أبو العزم، المتخصصة في شئون وزارة التموين، إن  وزارة التموين بدأت اليوم صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر إبريل.

صرف 30 صنف سلع تموينية

 

وأضافت بسمة أبو العزم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين عبيدة أمير وفاتن عبدالمعبود مقدمتي برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن هناك 24 مليون بطاقة تموينية في مصر مسجل عليها 62 مليون مواطن يصرف مقررات تموينية، بينما هناك 70 مليون مواطن يصرف الخبز فقط ، مضيفة أنه يتم صرف السلع التموينية في 40 ألف منفذ، سواء منافذ جمعيتي والبقالين التموينين والمجمعات الاستهلاكية.

وأشارت بسمة أبو العزم، إلى أنه يتم صرف 30 صنف سلع تموينية بقيمة 4 مليارات بأسعار مخفضة عن الأسواق، مؤكدة أنه من ضمن الـ 30 صنف السكر، ويباع بسعر 12.60، وزجاجة زيت 800 ملي بـ30 جنيه، والمكرونة 400 جرام بـ 7.75، والفول 500 جرام بـ9 جنيهات، كما يتم صرف المنظفات والصابون وملح وصلصة وتونة.

وتابعت الكاتبة الصحفية بسمة أبو العزم، المتخصصة في شئون وزارة التموين، مضيفة أنه يحق لكل فرد على بطاقة التموين، 2 كيلو سكر وزجاجة زيت.
 

التموين وزارة التموين شهر ابريل زيت سكر

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