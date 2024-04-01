تموين القليوبية: تشكيل لجان لاستلام توريد القمح من المزارعين

عقد عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية اجتماع تحضيري موسع مع مديري الإدارات الفرعية ورؤساء أقسام الرقابة التموينية لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال موسم توريد القمح، وأيضا توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، ومراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار بصفة دورية ومتابعة معارض أهلا رمضان بعد انخفاض أسعار بعض السلع الاستراتيجية.

وأكد وكيل التموين على تنفيذ القرارات الوزارية بشأن محصول الاقماح المحلية 2024 والتنسيق بين لجنة المديرية مع مسئولي مديرية الزراعة بإعداد حصر الحيازات الزراعية المخصصة لزراعة الاقماح المحلية بدائرة المحافظة للوقوف على الكميات المنتجة لتشجيع المزارع لتوريد الأقماح وفق السعر المحدد من الوزارة وكذا توفير السلع بأسعارها الجديدة في معارض أهلا رمضان.

ووجه وكيل تموين القليوبية بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعة مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والفرز والتجميع مشيراً إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالى والذى ينطلق منتصف أبريل الجارى.