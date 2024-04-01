تمرد جديد على نتنياهو.. 21 طلب إضراب من رؤساء بلديات

يزداد حجم الرفض لسياسات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في ظل استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين من قبل المقاومة وسط فشل لجهود جيش الاحتلال.

في هذ السياق وفي دلالة على حجم الرفض المتناميـ ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 21 رئيس بلدية وقعوا رسالة تدعو إلى إضراب البلديات ضغطًا على حكومة نتنياهو.

كما اعتبروا أن توقيعهم على الاضراب يأتي تضامنا مع المطالبين بصفقة تبادل للأسرى.

وأمس قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يايئر لابيد أن على حكومة نتنياهو أن ترحل عبر انتخابات جديدة.



يأتي ذلك فيما أفادت صحف عبر ية بمقتل جندي إسرائيلي ما يرفع عدد القتلى في حرب غزة إلى 600.