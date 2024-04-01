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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك بعد استدراجه بالقليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

القت مديرية أمن القليوبية القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك في منطقة الخانكة دائرة القسم حيث تبين أنهم 4 عاطلين لاثنين منه معلومات جنائية وانهم ارتكبوا الواقعة بقصد سرقة التوك توك الخاص بالمجنى علية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مأمور قسم شرطة الخانكة بلاغا من الأهالي يفيد عثورهم على جثة شخص بأحد الطرق بدائرة القسم.


وتلقى اللواء إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد عثور الاهالى على جثة بدائرة القسم.


وبالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى سائق توك توك ومقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة و به جروح طعنية بالرقبة وأثار ضرب بالجسد.


وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين “ لهم معلومات جنائية” قاموا باستيقاف المجنى عليه بقصد توصيلهم لأحد الاماكن وانقضوا عليه لسرقة التوك توك وعندما قاومهم بطعنة في مناطق متفرقة من أنحاء جسده.


وعقب تقنين الإجراءات القى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

القليوبية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية الخانكة قسم شرطة الخانكة

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