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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ هندسة طرق: مصنع فلنكات القطارات السريعة ليس الأول من نوعه في مصر

قطار سريع
قطار سريع

كشف الدكتور حسن مهدى أستاذ هندسة النقل والطرق، تفاصيل المشروعات القومية للنقل خلال الفترة الأخيرة، ومنها إنشاء أول مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطارات السريعة في مصر، والذي تم إنشاءه بأيدي مصرية.

وأضاف حسن مهدي خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن إنشاء مصنع الفلنكات يأتي في إطار توفير الصناعات المغذية لإنشاء خطوط القطار الكهربائي السريع بدلا من الاستيراد من الخارج وإحداث ضغط على الاقتصاد المصري وصعوبة في توفير العملة الدولارية لإتمام عمليات الاستيراد.


ولفت أستاذ هندسة الطرق إلى أن مصنع فلنكات القطارات السريعة ليس الأول من نوعه في مصر بل هو المصنع الثالث داخل البلاد، حيث أنه واحدًا من ضمن 4 مصانع أخرى، وسيدخل المصنع الرابع الخدمة قريبًا، مشيرًا إلى أن وزارة النقل لا تقوم بإنشاء المصانع وحدها، بل يشترك معها في ذلك وزارة قطاع الأعمال والقطاع الخاص وعدد من المستثمرين المحليين.


 

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