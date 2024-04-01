أستاذ هندسة: توطين صناعة النقل يقلل الضغط على العملة الصعبة| فيديو

تحدث الدكتور حسن مهدى أستاذ هندسة النقل والطرق،عن تفاصيل المشروعات القومية للنقل خلال الفترة الأخيرة، ومنها إنشاء أول مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطارات السريعة في مصر.

وأضاف حسن مهدي خلال لقائه عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة تعمل في توطين صناعة النقل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير فرص عمل كبيرة مباشرة وغير مباشرة للشباب في المصانع والمشروعات، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، ونقل التكنولوجيا إلى مجال العمل.



وتابع: لدينا خطوط قطارات كهربائية بطول يزيد عن 2000 كيلومتر سواء من خلال الخط الأول أو الثاني أو الثالث، ومن المتوقع التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مطروح بنهاية العام الجاري 2024.