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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات مالية.. استمرار حبس المتهمين بقـ تل سائق وحرق جثته في العمرانية

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطلان لاتهامهما بقتل سائق وحرق جثته في العمرانية.

 

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطلان لاتهامهما بقتل سائق وحرق جثته في العمرانية، واعترفا المتهمان بارتكابهما للواقعة، وذلك لخلافات مالية.

 

واعترفا المتهمان بارتكابهما للواقعة، باستدراجهم للضحية، بسبب  خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه قام المتهم على إثرها بالإتفاق مع الثانى على استدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات وقاما بالتعدى عليه وإيثاقه وخنقه حتى فارق الحياة، قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وإضرم النيران بها.

 

تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أسفل سور الطريق الدائرى بدائرة القسم ووجود آثار حريق بالجسم.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقر أحدهما بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه قام على إثرها بالاتفاق مع الثانى على استدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم إنهاء تلك الخلافات وقاما بالتعدى عليه وإيثاقه وخنقه حتى فارق الحياة، والاستيلاء على مفتاح شقة المجنى عليه، هاتفى محمول، والتوجه لمسكن المجنى عليه وسرقة “بعض المتعلقات الشخصية، فرد محلى” واستعانوا بـ إحدى الفتيات "صديقة أحدهما" لنقل الجثمان وقاموا بالاتصال بـسائق تروسيكل "حسن النية" بدعوى نقل بعض المخلفات من الشقة، ولدى وصولهم لمكان العثور قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وأضرم النيران بها وأرشدوا عن المسروقات والسلاح النارى لدى (أحد الأشخاص- مقيم بالعمرانية) تم ضبطه والسلاح النارى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قتل سائق حرق جثته العمرانية محكمة جنوب الجيزة البنزين قسم شرطة العمرانية

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