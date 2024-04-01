عضو بالشيوخ: الفترة الرئاسية الجديدة خطوة مهمة نحو مزيد من التنمية والبناء

قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن التاريخ سيقف طويلا أمام انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري منذ عشرة سنوات حتى اليوم، موضحا أنه لولا قيادته الحكيمة لدفة البلاد ما كنا هنا اليوم حيث نجح سيادته في حماية الدولة من السقوط في براثن الإرهاب والتطرف.

وأضاف "البدري" في تصريحات له اليوم، أن العشر سنوات الماضية شهدت إنجازات تتحقق فى مختلف المجالات بداية من الطرق والكباري حتى المصانع والاستثمارات والشراكات الدولية ومع القطاع الخاص والصحة والتعليم والاقتصاد والسياسة، مشيرا إلى أن تلك الحقبة فترة من أهم فترات تاريخ مصر المعاصر التي ستذكرها الأجيال جيلا بعد جيل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية الوقوف خلف القيادة السياسية للوصول إلي ما طمحنا فيه والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي تقوم على القواسم المشتركة بين الجميع، منوها نجدد العهد على المضي قدما نحو مزيدا من التنمية والبناء بما يحقق الرخاء لشعب مصر العظيم.

وأشار إلي أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي وسط أحداث دقيقة في المنطقة والعالم والتي تؤثر بدورها على كل دول العالم وفي القلب منها مصر، مشددا على أن مصر نجحت فى عهد الرئيس السيسي في استعادة ريادتها فى المنطقة والعالم .