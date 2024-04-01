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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات الاتحاد المصري للفروسية لاستضافة البطولات خلال الفترة المقبلة

صدى البلد

تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع رئيس الاتحاد المصري للفروسية، الدكتور إسماعيل شاكر؛ كافة الاستعدادات والترتيبات لاستضافة البطولات الخاصة باللعبة خلال الفترة المقبلة، وكذلك ملفات عمل الاتحاد، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


تطرق الاجتماع إلي مناقشة الاستعدادات للبطولة الدولية للأعمار السنية المؤهلة لنهائي المجموعة السابعة من يوم ٢٥ حتى ٢٧ إبريل، والبطولة الدولية لالتقاط الأوتاد من ٢٣ حتى يوم ٢٦ إبريل ، وكذلك الدول المتوقع مشاركتها وهي السعودية، عمان، الإمارات، الأردن، العراق، قطر ومصر، بالإضافة إلي بطولة الجمهورية الحلقة السابعة للدرجات (الأولى والثانية والثالثة) من يوم ٢٥ حتى ٢٦ إبريل.


أكد وزير الشباب والرياضة، متابعته خطوة بخطوة مع الاتحاد المصري للفروسية، فيما يخص تنظيم البطولات القادمة على أعلى مستوى وبصورة تليق بمكانة مصر في تنظيم البطولات، مشيرًا إلى أن مصر جاهزة لاستضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الراهنة.


وتابع الوزير أن استضافة مصر لتلك البطولة يأتي استكمالاً لنهج الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.


من جانبه، ثمنَ الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية؛ جهود الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، علي الجهود الدائمة من أجل استمرار إستقرار منظومة عمل الرياضة المصرية في طريق ريادتها.
 

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