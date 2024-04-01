أنباء عن انتشال 450 شهيدا من داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ الطواقم الإغاثية مستمرة في البحث وانتشال عدد من الشهداء والضحايا من مجمع الشفاء الطبي والمنازل المحيطة به.

وأضاف "جبر"، في مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، مقدم جولة المراسلين، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الحديث يدور عن انتشال نحو 450 شهيدا من داخل مجمع الشفاء الطبي، فيما لا تزال الطواقم الإغاثية تواصل عملها بحثا عن المزيد من الضحايا أو المصابين في هذا المجمع الطبي".

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رفح الفلسطينية: "الكل تابع على مدار 14 يوما مضت على شاشة القاهرة الإخبارية ما يجري في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه من قصف عنيف أدى إلى دمار واسع في المنازل والبنى التحتية والطرقات المحيطة بهذا المجمع".

