الإسعاف والطوارئ الفلسطينى: خروج ديدان من أطراف بعض المصابين في مجمع الشفاء الطبي

قال الدكتور إياد زقوت، مدير عام الإسعاف والطوارئ الفلسطيني، إن هناك عشرات المصابين والجرحى في حالة خطيرة تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة فى مجمع الشفاء الطبي بحق المصابين والطواقم الطبية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد: "عشرات الإصابات بحزالة مزرية جدا، حيث منع الاحتلال الإسرائيلي طوال فترة حصار مجمع الشفاء الطبي بحوالي أسبوعين كاملين الطعام والمياه والدواء والشراب".

وأكد أن أرجل وأطراف المصابين تخرج منها الديدان، بسب عدم تقديم العلاجات والغذاء والمياه لهم، لافتًا إلى وجود حالات تفتقر إلى أدنى متطلبات النظافة والعناية للجرحى والمصابين، بالإضافة إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني يواصل عمليات البحث عن جثث الشهداء داخل مجمع الشفاء الطبي وفي محيطه.

