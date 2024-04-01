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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهاد الحرازين: الاحتلال يستخدم أساليب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني

غزة
غزة

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن المخطط الإسرائيلي واضح في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإحتلال لديه رغبة في تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ويستخدم الإبادة والتجويع ضد المدنيين.

وقال جهاد الحراين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الإحتلال الإسرائيلي يستخدم أساليب التضييق على الشعب الفلسطيني، خاصة في عدم إدخال المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني.

وتابع  أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال يقطع الطرق على شاحنات المساعدات، إضافة إلى أن الاحتلال يزعم أنه لا يدخل المساعدات نتيجة إجراءات أمنية 

 

وأشار جهاد الحرازين إلى أن الاحتلال دمر أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، وأصبح لا يصلح لتقديم الخدمات الطبية.

جهاد الحرازين قطاع غزة الاحتلال الشعب الفلسطيني المساعدات

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