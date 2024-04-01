وكيل صحة الشيوخ: الفترة الرئاسية الجديدة ستأتي بالخير على المصريين

قال النائب الدكتور حسين خضير ، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه لا يمكن إحصاء كم الإنجازات التي شهدها الوطن طوال العشر سنوات الماضية، في حكم الرئيس السيسي، وذلك قبل ساعات من القسم الدستوري لولاية رئاسية جديدة جديدة. قائلا: ان مصر شهدت طفرة حقيقية على يد الرئيس تنموية وسياسية واقتصادية.

وقال د. خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن ملايين المصريين يتابعون الجهود المضنية التي بذلها الرئيس السيسي فى سبيل تحقيق التنمية في جميع المجالات والرخاء والاستقرار للوطن، حيث كان ولا يزال حريصا على توفير الحياة الكريمة للمواطن في جميع المستويات.

ولفت وكيل صحة الشيوخ، إلى النجاح الكبير الذي حققه الرئيس السيسي في حماية الدولة المصرية منذ 2014، وحتى اليوم وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان لمواطنيها، فهو لم يغامر بالوطن ولم يتخذ قرارا يؤثر على شعبها . بل حارب الارهاب والفوضى بكل قوة ونجح في القضاء التام على الارهاب وهو ما يحسب له.

وشدد د. خضير، أن ملف البنية التحتية في مقدمة الملفات التي شهدت نهضة حقيقية في عصر الرئيس السيسي وتحسب له، كما استطاع الاقتصاد المصري تحقيق طفرة هائلة ومرونة أمام كل التحديات وخلق فرص استثمارية ضخمة مثل صفقة مشروع رأس الحكمة وغيرها.

واختتم د. خضير، أن السنوات العشر الماضية، نهضة حقيقية في تاريخ مصر، وانجاز مشهود لم يكن يتصوره أحد، والفترة الرئاسية الجديدة ستكون بالخير على ملايين المصريين.