روسيا تطالب بتسليم رئيس جهاز الأمن الأوكراني.. تفاصيل

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن روسيا تتخذ إجراءات أمنية بشكل كبير في مدينة فارونج الحدودية مع أوكرانيا، موضحا أن ما حدث صباح اليوم من انفجار في أحد المقاهي وسط هذه المدنية ذكرته وكالة الأنباء الروسية بأن الانفجار حدث نتيجة خلاف بين صاحب المقهى وأحد الجيران بالمنطقة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الأجهزة الأمنية الروسية لم تربط هذا الانفجار بأي علاقة بالإرهابيين أو لأي أعمال إرهابية أو تخريبة، فهي مشاكل شخصية فقط التي تسببت في هذا الأمر.

وتابع: "أما الخارجية الروسية فطلبت بالأمس ضرورة تسليم مدير المخابرات الأوكرانية واليوم أيضا ما يتم الحديث عنه من قبل الاستخبارات الخارجية وتحديدا على لسان رئيس المخابرات الروسية م أن الولايات المتحدة أعطت الأوامر بضرورة إبعاد أي شبهات حول تورط أوكرانيا في الهجوم على روسيا".