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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. تخفيض مدة الإقامة المؤقتة للأجانب إلى 90 يوما

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، إنهاء العمل على إعداد مشروع يشدد الرقابة في مجال الهجرة في البلاد، إذ يتضمن تخفيض مدة الإقامة المؤقتة للأجانب إلى 90 يومًا.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك: "من بين التدابير المتخذة تقليل فترة الإقامة المؤقتة للأجانب إلى 90 يومًا خلال السنة التقويمية".

وأضافت: "من المخطط أيضًا تعزيز الرقابة على أصحاب العمل الذين يوظفون مواطنين أجانب"، فضلا عن فرض حظر على الوكالات الحكومية والمنظمات والأفراد والكيانات القانونية بشأن “تقديم أي خدمات لمنتهكي تشريعات الهجرة”.

وقدمت الوزارة مشروع القانون إلى الحكومة في 29 مارس، "بشأن شروط الدخول والخروج من روسيا للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، وكذلك شروط إقامتهم على أراضي روسيا".

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