جوارديولا: ليفربول الفريق الأوفر حظا للتتويج بالدوري الإنجليزي

صرّح بيب جوارديولا، مدير فريق مانشستر سيتي، بأن ليفربول هو المرشح الأوفر حظاً للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين عن أرسنال في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث، وذلك قبل خوض 9 جولات من نهاية الموسم.

وفاز فريق ليفربول في المباراة الأخيرة على حساب برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، ليتقدم بفارق النقاط عن منافسيه، بينما انتهت مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب الاتحاد.